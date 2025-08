Immobilier : voyants au rouge sur le neuf, l’ancien et le logement des actifs

Alerte rouge sur l’immobilier en France! Après deux années presque euphoriques, les mauvais indicateurs se multiplient sur ce secteur. Dans le neuf, les mises en ventes ont reculé de près de 25% au premier trimestre 2023 et les réservations des particuliers sont descendues au plus bas depuis 1995, année noire dans le prolongement de la guerre du Golfe. Dans l’ancien, si les prix se maintiennent, la hausse des taux d’intérêt bloque les acquéreurs qui ont de plus en plus de difficultés pour obtenir leurs prêts immobiliers. Sacré effet de cisaille en vue. (Photo DR : les professionnels de l'OIH, lors de leur réunion à la CCI Nice Côte d'Azur).

Une situation inquiétante dans les Alpes-Maritimes

Qu’en est-il sur la Côte d’Azur où, à l’inverse de Paris et de certaines grandes villes, les prix de l’immobilier ont continué de monter ? Réponse des professionnels de l’OIH (Observatoire Immobilier d’Habitat Côte d’Azur) de la CCI Nice Côte d’Azur lors de leur récente réunion trimestrielle : la situation est critique. Offre de logements en baisse, chute des ventes, ils ont décrit une situation inquiétante également dans les Alpes-Maritimes et ont décidé d'alerter les pouvoirs publics.

Président de l’OIH et co-président de la FNAIM départementale, Cyril Messika a décrit l'état des lieux.

Le marché de l’ancien, celui de la revente.

“Pour la première fois depuis plusieurs trimestres, le marché de l’existant marque le pas, avec un recul des reventes de 5 % sur 4 trimestres consécutifs. Face à une offre neuve insuffisante et à prix élevés, les actifs se reportaient naturellement vers le marché de seconde main. L’augmentation des prix de l’ancien (+11 % en un an) couplée à la hausse des taux entraînent à présent un fléchissement de la demande.”

“En revanche, les marchés de la résidence secondaire, des retraités et de la clientèle internationale restent dynamiques, de même que celui des cadres ou csp+ disposant d’un apport personnel.

Le marché du logement neuf.

“Les chiffres du premier trimestre 2023 confirment l’inquiétude des professionnels : offre en chute libre (-70% au trimestre et -11% sur l’année glissante), ventes en net recul (-60% et -17%) sont les premiers signes d’une crise majeure à venir si la tendance perdure” a souligné Cyril Messika. “Là encore, la hausse des prix des logements (6 383 €, soit +7 % en un an), l’augmentation des taux d’intérêt, le resserrement des conditions d’octroi des prêt, le coût des matériaux et l’inflation sont les causes évidentes de cette situation. Et la chute des permis de construire n’incite pas à l’optimisme pour les mois à venir : permis refusés, bloqués, recours sont autant de freins qui pénalisent la profession.”

Le logement des actifs

“Pour le logement des actifs, tous les voyants sont au rouge, et l’ensemble de la filière lance un véritable cri d’alarme en direction des pouvoirs publics. Aujourd’hui non seulement les ménages peinent à devenir propriétaires, mais les tensions observées sur le marché locatif ajoutent à la difficulté de se loger. Il y a donc urgence à réagir, alors même que le cycle de production est long”, a conclu le président de l'OIH, appelant à un plan réellement ambitieux pour le logement.

Les cinq graphiques de l'OIH qui résument la situation

Dans l'ancien, le nombre de transactions par trimestre a commencé à baisser au troisième trimestre 2022. Au premier trimestre 2023, il est descendu largement au-dessous des chiffres du premier trimestre 2022 (-13,8%). Sur douze mois, la baisse est de 5%.

Signe de la montée des prix dans l'ancien, la très forte progression en 2022 du nombre de ventes au-dessus de 5.000 € le mètre carré.

L'envolée des prix de l'ancien, qui a commencé après le creux de 2016, et qui s'est fortement accélérée l'an dernier

Les chiffres du logement neuf qui inquiètent les professionnels avec sur le premier trimestre 2023, une plongée des mises en vente et des ventes et une remontée du "disponible", signe que les éventuels acquéreurs restent bloqués par la hausse des taux d'intérêt et les difficultés d'accès au crédit.

La situation du logement neuf sur une année pleine.