Imperia : lancement de l’Alliance Transfrontalière des Alpes du Sud

L’Alliance Transfrontalière des Alpes du Sud va être lancée demain jeudi 8 février à 10h30 au Palazzo Civico à Imperia par Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Claudio Scajola, président de la Province de Imperia. Elle réunit la Métropole Nice Côte d’Azur, la Province de Imperia, la Province de Cuneo, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, la ville métropolitaine de Turin, la ville métropolitaine de Gênes et la Principauté de Monaco.

Cette alliance permettra de réunir pour la première fois les décideurs politiques français, italiens et monégasques de la zone transfrontalière pour résoudre ensemble des problématiques communes aux Alpes du Sud, notamment sur les questions de mobilité entre les régions et sur l’anticipation face au dérèglement climatique. Elle est le résultat des échanges et déplacements de l’année précédente avec Marco Bucci, maire de Gênes, et Giovanni Toti, président de la Région Ligurie, et aussi de la collaboration entamée dans le cadre du Traité du Quirinal, pour lequel Laurence Navalesi et Magali Altounian s’étaient rendues à Turin afin de faire part de l’engagement de Nice sur ces sujets.