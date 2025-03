IMREDD Nice : rencontres "Territoires et Navettes Autonomes"

En quoi un véhicule autonome peut compléter une offre de mobilité déjà existante sur un territoire ? C'est la question centrale que poseront les Rencontres "Territoires et Navettes Autonomes : un nouveau paradigme" qui auront lieu le jeudi 30 novembre de 8h30 à 16h30 à l'IMREDD-Université Côte d'Azur à Nice (9 rue Julien Lauprêtre). Ces rencontres ont pour objectif de faire partager les expériences entre différents acteurs de territoires qui ont conscience que les besoins de mobilité augmentent, mais que les infrastructures et/ou l'offre mise en place ne satisfait pas complètement les besoins. Des témoignages et exemples réalisés viendront illustrer les résultats tangibles, les réussites majeures, et les défis rencontrés jusqu'à présent dans l'intégration des véhicules autonomes dans nos territoires.

Les données, les cas d'utilisation réussis, et les obstacles encore à surmonter seront analysés pour tirer pleinement parti de cette technologie révolutionnaire. Il sera notamment question des expériences utilisant des navettes autonomes comme celle de la technopole de Sophia Antipolis ou de la Métropole Aix-Marseille-Provence, des projets de la Chaire Territoires & Navettes Autonomes ou encore de l'état de la recherche sur les véhicules autonomes.