Inauguration de 42 Nice : la renaissance de l’école qui “casse les codes”

L’inauguration hier matin de 42 Nice, installée dans le Hub de l’Innovation de la Métropole, s’inscrit dans la renaissance de cette école qui “casse les codes” de l’apprentissage du numérique. Car 42 Nice avait failli disparaître en juillet 2023 quand elle avait été fermée à la suite de la gestion chaotique de l’association qui l’avait en charge. Relancée en décembre 2023 par la CCI Nice Côte d’Azur aux côtés de la Métropole, de la Région Sud et d’entreprises mécènes (Travel planet, WIT…), 42 Nice est repartie de l’avant en début d’année. Elle compte actuellement 350 étudiants et vient répondre aux besoins en compétences et enjeux de cybersécurité, de big data et de transformation numérique du territoire. (Photo DR : lors de l'inauguration, des étudiants accompagnés d'Emmanuel Souraud, président de la nouvelle association et de Damien Lallement, directeur. Une inauguration qui s'est faite en présence de Christian Estrosi, président de la Métropole et Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d'Azur).

Une nouvelle association Ecole 42 Campus de Nice

Implantée dans le quartier Eco-Vallée Nice Méridia, 42 Nice est ouvert 24h/24, 7j/7 sur une surface de 1.200 m2 avec un amphithéâtre de 160 m2. Elle comporte 4 Clusters avec 140 postes informatiques, une cafétéria et une grande terrasse de 140 m2. Elle est désormais pilotée par l’association (loi de 1901) Ecole 42 Campus de Nice qui est gérée par les membres du bureau de cette association. Emmanuel Souraud, coprésident de la commission numérique à la CCI, CEO de la startup Ubiplace, est chargé de mener à bien ce projet en assurant la présidence de l'association. Deux autres membres du Bureau de la CCI, Anis Nassif, trésorier de la CCI, et Laurent Lachkar, vice-président en charge de la Formation, s’impliquent également dans ce projet.

Pour rappel, la formation est entièrement gratuite, ouverte à tous sans condition de diplôme et accessible dès 18 ans. Elle est basée sur le “peer-learning”, un apprentissage entre pairs. Les élèves travaillent ensemble et s'entraident pour passer les niveaux comme dans un jeu vidéo. Une sorte de format “gamification” de l'apprentissage.

Trois "piscines" à venir pour l'entrée à l'école

L’entrée se fait par la “Piscine”. L'épreuve dite de la “Piscine”, est un processus de sélection d'un mois durant lequel les candidats enchaînent les exercices de code, les modules, tous les jours, week-end compris. Les modules représentent 16 projets individuels. Chaque module aborde une notion en particulier par des cas pratiques et il faut environ une journée pour les réaliser et les valider.

L’étape des 3 “rush”, appelle ensuite la résolution de problèmes avec une solution unique, par des groupes de 3 ou 4 constitués aléatoirement. Chaque vendredi est marqué par un examen de 4 heures (8 heures pour le dernier) avec des exercices à difficulté croissante dans un temps limité, sans l’aide de supports.

Selon les piscines, 35 à 45 % des postulants sont admis à l'issue de la sélection et peuvent ainsi intégrer le cursus basé sur une approche pédagogique atypique : le Peer Learning, un fonctionnement participatif avec un apprentissage en mode projets. Les prochaines dates des piscines sont (inscriptions) :

du 15 juillet au 9 août : la Piscine de juillet ;

du 12 août au 6 septembre : la Piscine d’août ;

du 9 septembre au 4 octobre : la Piscine de septembre.

A noter aussi que 42 Nice organise une game JAM du 28 au 30 juin, un hackathon de 48 heures dans l’univers du jeu vidéo. Le principe est de créer un jeu vidéo sur un thème imposé dans un temps imparti (gratuit et ouvert à tous). D’autre part du 17 au 28 juin sont organisés des stages lycéens. Pendant deux semaines, une dizaine d’élèves seront accueillis pour s'initier au code, rencontrer des professionnels, se familiariser avec des notions comme la cybersécurité et le numérique responsable. La renaissance en plein.