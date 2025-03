Inauguré samedi, l’autopont Antipolis vise à fluidifier l’accès à Antibes et Sophia

Elle était attendue la mise en service de l’autopont Antipolis à hauteur de l’hypermarché Carrefour. Elle arrive samedi avec l’inauguration à 11 heures de cet ouvrage d'une longueur de 113 mètres qui reliera directement le giratoire Super Antibes à la desserte de Vallauris et de Valbonne Sophia Antipolis, évitant ainsi le giratoire de Provence très saturé. Ce nouvel autopont permettra ainsi de réduire la densité du trafic au niveau du rond-point de Provence d'environ 20%, améliorant significativement la circulation pour les 50.000 véhicules qui empruntent ce secteur chaque jour. (Photo DR : une vue aérienne montrant le tracé du nouveau autopont Antipolis)

Cette nouvelle route aérienne permettra aux automobilistes qui arrivent d’Antibes d'éviter le rond-point embouteillé pour prendre l’A8 vers Cannes, ou la direction de Vallauris, Sophia Antipolis, Valbonne. On estime la réduction du nombre de véhicules sur le giratoire de Provence de 400 voitures/heure soit une diminution de la circulation de plus de 20 %.

Le chantier, qui a débuté en 2023, se présente comme un trait d’union avec les travaux du Bus-Tram déjà terminés au nord de l’autoroute A8 et ceux de la route de Grasse. Un Bus-Tram qui devrait atteindre Sophia Antipolis en 2025. La mise en service de cet autopont est le fruit d'un chantier complexe, nécessitant des moyens techniques et humains considérables, dont une grue mobile de 300 tonnes et le transport exceptionnel de poutres de près de 50 tonnes chacune.

Ce projet s'inscrit dans un important plan de requalification des aménagements routiers d’Antibes Nord, qui se poursuit actuellement avec le chantier du rond-point Weisweiller. Il a été financé par la CASA/Bus tram (1 M€), la CASA/ZAE et accès à Sophia Antipolis (2 M€- et le Département des AM (2 M€). L’inauguration, samedi 31 août, se fera en présence de Jean Leonetti, Président de la CASA, de Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes et de Thierry Occelli, Vice-président délégué à la Mobilité et aux Transports.