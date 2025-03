L’Incubateur Provence Côte d’Azur s’enracine dans l’économie régionale

A l’approche d’une Assemblée générale annuelle élective, l’Incubateur Provence Côte d’Azur affiche sa bonne santé. Dans sa newsletter trimestrielle, il dévoile les six nouveaux projets de deep techs entrés en incubation ces derniers mois, donne des nouvelles de ses incubés ou alumni, tandis que Laurent Londeix, retrace les grandes tendances et évolutions de cet outil essentiel de l’écosystème azuréen de l’innovation qu’il a pu observer durant ses trois mandats à la présidence. (Photo DR : le projet de navire futuriste SMV STOÏC spécialisé dans la maintenance des grandes fermes d’éoliennes).

Une diversification de plus en plus large

Il retient notamment la diversification de plus en plus large des projets accompagnés (tourisme, impact environnemental et social, espace, Intelligence Artificielle), la thématisation de certaines actions, l’élargissement du domaine d’activité de l’incubateur et celui de sa géographie à travers le PUI Med’Innov qui le relie à la Corse et en particulier à l’incubateur Inizià. Un “épanouissement” qui contribue à renforcer une collaboration avec les représentants de l’écosystème économique territorial que sont l’UPE 06 et l’UPV du Var.

Les six projets entrés récemment en incubation

Si les Alumni et les projets déjà en cours d’incubation continuent à se distinguer et à performer, les nouveaux incubés DeepTech/MESR sont pleins de promesses :

​​Flatlight , porté par une équipe de recherche du CRHEA (Centre de Recherche sur l’Hétéro-Epitaxie et ses Applications) à Sophia Antipolis, s’attaque à un marché énorme : celui de la vision des robots avec la technologie des "métasurfaces"

17 candidats préparés pour les prochains concours nationaux i-PhD et i-Lab

Avec ces six nouvelles entrées en incubation au premier trimestre, l’incubateur a déjà réalisé la moitié de ses objectifs annuels. Il a également commencé à accompagner une quinzaine d’étudiants entrepreneurs dans le cadre de PEPITE (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat), à travailler avec des startups du tourisme de Linkeus, et les nouveaux projets incubés FrenchTech Tremplin. Et puis il a préparé dix-sept deep techs pour les concours nationaux 2024 i-PhD (5 candidats) et i-Lab (12 candidats).

L’an dernier, les projets accompagnés par l’Incubateur Provence Côte d’Azur avaient fait un véritable “carton” avec cinq lauréats dont deux Grand Prix (Cellemax et Neuropin) i-PhD ainsi que sept lauréats i-Lab dont également un Grand Prix (PearCode). Pourquoi pas le même succès cette année. Réponse en septembre à la remise des prix.