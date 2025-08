Incubateur Provence Côte d'Azur : des pépites à découvrir et à suivre

Qui retrouve-t-on au coeur du tir groupé de la Côte aux derniers concours nationaux d'Innovation ? C'est l'incubateur Provence Côte d'Azur installé au Business Pôle de Sophia Antipolis. Aux côtés de ses membres, universités et centre de recherche, et de la SATT Sud-Est, c'est lui qui était chargé d'accompagner les candidats du territoire. Avec quel succès ! (Photo DR : Spartan Space, un "alumni" a posé son prototype Eurohab, un module d'habitat lunaire dans la cour du Palais Bourbon à Paris).

Il compte ainsi cinq lauréats i-PhD dont deux Grands Prix sur les six candidats qu’il a suivis ; sept lauréats i-Lab dont un Grand Prix sur les onze candidats présentés ; tandis que trois des lauréats i-Nov (ExactCure, VuLog et Earthwake) sont passés par lui. Un résultat qui fera date. Au total, 10% des lauréats de cette promotion 2023 viennent du territoire. Ce qui est loin de correspondre à son poids démographique.

Dans la Newsletter trimestrielle de l'incubateur qui vient d'être publiée, on retrouvera ces lauréats, qui sont autant de promesses de belles aventures entrepreneuriales sur le territoire azuréen. Président de l'IPCA, Laurent Londeix explique aussi que ces résultats sont à replacer dans la très forte dynamique enregistrée ces dernières années dans l’innovation DeepTech liée à la Recherche.

La Côte, avec ses laboratoires de recherche, ses entreprises du numérique, son université désormais associée à l'université corse dans un Pôle universitaire d'Innovation, avec son écosystème remarquable, se trouve bien placée sur ce créneau deep tech. Les quatre nouveaux "incubés" qu'accueille le dispositif témoignent d'ailleurs une nouvelle fois des compétences qui peuvent être réunies pour des projets innovants et de haute technicité. Tyndall FX, avec la promesse de mettre l'expérience immersive à portée de smarphone, DEES et ses mini drones sous-marins qui cartographient la mer, Thetys, qui met la clim' dans la doublure de votre veste, et New Protein Binders qui exploite toute la puissance des nouveaux outils de biotechnologies, sont autant de projets à découvrir, à retenir et à suivre.

Quant aux alumni, ils continent à faire parler d'eux comme Spartan Space. Après avoir été exposé à Dubaï, la startup a posé son EuroHab, son module d'habitat lunaire, dans la Cour d'honneur du Palais Bourbon à Paris. Mais il y a un autre résultat qui a conforté l'IPCA : il a passé récemment le cap des 1.500 emplois à haute valeur ajoutée créés depuis son lancement il y a un peu plus de 20 ans.