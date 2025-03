Incubateur Provence Côte d’Azur : une année 2023 champagne!

Moteur azuréen dans la création de deeptechs, l’Incubateur Provence Alpes Côte d’Azur tourne à plein régime. C’est ce que montre sa Newsletter trimestrielle qui vient d’être publiée. Dans un regard 2023, son président Laurent Londeix retrace une “année champagne”. Elle est marquée par les superbes résultats aux concours nationaux i-Lab et i-PhD des projets que l’incubateur a accompagnés. Un tir groupé : cinq lauréats i-PhD dont deux Grands Prix sur les six candidats présentés, sept lauréats i-Lab dont un Grand Prix sur onze. Au total, 10% des lauréats 2023 ressortent du territoire. Bien au-delà de son seul poids démographique. (Photo WTM : les lauréats azuréens 2023 aux concours nationaux i-Lab et i-PhD)

18 nouveaux projets rentrés en 2023

Côté "recrutement", l’année a été bonne en nombre et en qualité. En 2023, 15 nouveaux projets sont entrés en incubation et trois autres en pré-incubation. Un résultat conforme aux objectifs de l’incubateur soutenu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Présidente du comité de sélection, Valérie Blanchot-Courtois met en avant,, dans les nouvelles tendances, la diversité des modèles économiques et l’émergence de startups à même d’apporter de vraies solutions aux enjeux climatiques et de préservation de la planète. On découvrira plus en détail dans la newsletter les projets rentrés au second semestre 2023 :

Darewin Evolution (les semenciers de la mer),

(les semenciers de la mer), Eyenav Robotics (une vision embarquée qui révolutionne l’inspection sous-marine),

(une vision embarquée qui révolutionne l’inspection sous-marine), aiPyx (diagnostic des maladies calcifiantes),

(diagnostic des maladies calcifiantes), Biotyks (un outil pour soigner notre microbiote intestinal),

(un outil pour soigner notre microbiote intestinal), Eole Stab (technologie de rupture pour les grandes éoliennes offshore),

(technologie de rupture pour les grandes éoliennes offshore), Parentalis (un pédiatre virtuel pour accompagner les jeunes parents),

(un pédiatre virtuel pour accompagner les jeunes parents), tripluch (solution de tri des biodéchets pour tous)

L'élargissement des activités se poursuivra en 2024

Mais au-delà des deeptechs qui sortent des laboratoires et des centres de recherche azuréens, l’Incubateur aura continué à élargir son action au sein de l’écosystème de l’innovation azuréen. Ses équipes ont accompagné des projets construits sur des modèles économiques durables (le programme Traj’EC4), participé au lancement de French Tech Tremplin pour l’égalité des chances dans l’entrepreneuriat, tandis que les projets PEPITES étudiants qu’il pousse ont engrangé des prix. Exemples d’AiCo avec SPLEAT, son processeur pour IA embarquée, qui a remporté le SophI.A Awards 2023, tandis que Dimicare et Somanity ont reçu les prix UPE 06 lors des dernières Entreprenariales.

Dirigé par Laurent Masson, l’incubateur va poursuivre cet élargissement en 2024. A travers le programme French Tech Tremplin il pilote l’accompagnement mené avec trois partenaires (DéCCIdeuses, Az’Up et TVT Innovation) et s’occupera directement de deux projets : Growth Student (aide aux études des étudiants) et Students Houses (plateforme ludique autour de l’apprentissage).

Il participera aussi au lancement des opérations du Pôle Universitaire d’Innovation MED’INNOV. L’incubateur y portera de nouvelles expertises avec trois premiers dossiers de Bourses French Tech Lab pour la maturation entrepreneuriale, des ressources pour développer l’accès au marché européen et des bourses d’entrepreneurs en résidence (tester l’intérêt au sein de startups existantes). Et puis, fort du succès aux concours nationaux de 2023, il a repris la formation de candidats avec déjà 12 projets accompagnés pour i-Lab 2024 et de prochaines préparations pour i-PhD.