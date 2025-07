Industrie : une étude pointe des prix trop élevés à l’exportation

L’éternel problème de la compétitivité de l’industrie française! Rexecode et SKEMA Business School s’y sont attaqués. Le centre de recherche pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises et la grande école de commerce ont ainsi dévoilé les résultats d’une étude qui évalue la compétitivité des exportations françaises de biens intermédiaires et d’équipements, en la situant parmi les dix principaux pays exportateurs de l’économie mondiale. (Photo DR : la direction scientifique de l'étude était assurée par Laurent Ferrara -à gauche-, professeur d’économie internationale à SKEMA Business School et président de l’International Institute of Forecasters, et Olivier Redoulès, Directeur des études de Rexecode).

Cette étude s’appuie sur une enquête effectuée auprès d’environ cinq cents acheteurs répartis dans six pays européens, Elle fournit des données originales sur la compétitivité des exportations industrielles françaises en deux volets : le premier sans les prix en prenant en compte la qualité, l’ergonomie et le design, le contenu en innovation, la notoriété, les services associés, les délais, la variété des fournisseurs ; le second en tenant compte des prix pour définir le positionnement qualité-prix.

Les réponses des acheteurs européens ont apporté des indications précises sur leur appréciation relative à ce rapport qualité-prix des produits français et sur l’importance qu’ils accordent aux différents critères hors-prix dans leur décision d’achat. Pour Rexecode et SKEMA, ce sont des informations clés pour comprendre les forces et faiblesses de l’économie française à l’exportation.

Premier constat, les acheteurs européens jugent que les exportations françaises de biens intermédiaires et d’équipement ont un rapport qualité-prix médiocre (7ème rang sur 10 pays comparés). La compétitivité hors-prix des produits français est pourtant perçue plutôt positivement (3ème rang en moyenne sur 10) mais leurs prix sont jugés peu compétitifs (8ème rang sur 10). Ainsi, pour son rapport qualité-prix, la France se situe derrière l’Italie (mieux classée sur les prix, et voisine de la France sur le hors-prix), mais devant l’Espagne (dont la compétitivité -prix est médiane et la compétitivité hors-prix est jugée médiocre).

L’Allemagne arrive à un niveau tellement élevé de compétitivité hors-prix (1er rang sur 10) que, malgré des prix peu compétitifs (7ème rang sur 10), le rapport qualité-prix de ses produits est jugé excellent (2ème rang, derrière le Japon).

Deuxième constat, la position de la France varie selon la catégorie de produits. Son rapport qualité-prix est excellent pour les biens d’équipement électrique et électronique (1er rang sur 10), grâce à un très bon positionnement hors prix (3ème rang sur 10) et un positionnement médian sur les prix (6ème rang sur 10). A l’inverse, le rapport qualité-prix est mauvais pour les biens intermédiaires et pour les biens d’équipement mécanique : les prix des produits français sont jugés trop élevés au regard de la compétitivité hors-prix, pourtant jugée bonne.