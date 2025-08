Industrie France : troisième exposition à l’Elysée pour la Maison Orsteel

Et une troisième à l’Elysée pour la Maison Orsteel à Contes ! Le fabricant azuréen de luminaires et équipements haut de gamme pour la maison représentera une nouvelle fois les Alpes-Maritimes dans “La Grande Exposition du Fabriqué en France” les 1er et 2 juillet au Palais de l’Elysée à Paris. Il a été sélectionné parmi plus de 2.500 candidatures étudiées par le jury national réuni autour des ministres Roland Lescure et Olivia Grégoire, et présidé par Sophie Davant.

Ce rendez-vous annuel, ouvert au public et gratuit, met à l'honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s'engagent pleinement dans la fabrication française. Piloté par Adrien Sfecci, Orsteel exposera un interrupteur, une lanterne murale et une poignée de porte qui témoignent de son savoir-faire. “Chaque facette est travaillée à la main pour une finition parfaite. Tout a été pensé jusqu'à la réflexion de la lumière sur le levier au design unique” explique le fabricant. Et aussi “tout est fabriqué dans notre usine de production française.”