Industrie : la fin programmée de l'emblématique ATI-CA by APPIM

“La FIN et la dissolution d'ATI-CA by APPIM a été approuvée par les membres présents au dernier CA Restreint du 13 Décembre 2023” : c’est dans un communiqué adressé la semaine dernière à tous ses membres que Michel Manago, président de l’association ATI-CA (Alliance des techs et des industries Côte d’Azur) a annoncé la dissolution de l'ex APPIM, association emblématique de l’industrie azuréenne. Une dissolution qui sera officialisée lors de l’assemblée générale le 20 mars prochain.

Et Michel Manago de rappeler que l'APPIM, devenue ATI-CA en 2020, “a marqué l'histoire Industrielle de notre territoire par son "label" inégalé. Durant 25 ans, tant d'entreprises adhérentes ou non, ont pu bénéficier des actions concrètes, efficaces et durables menées par l'APPIM puis ATI-CA en faveur des entreprises et des métiers industriels, de toute la chaîne de sous-traitance, des filières de formations, des circuits-courts, des aides et dispositifs d'accompagnements.”

L’APPIM, qu’a longtemps présidé Jean-Pierre Savarino, l’actuel président de la CCI Nice Côte d’Azur, (Jacques Bottero, Bernard Kleynoff et Daniel Sfecci comptent également parmi ses présidents) a structuré la filière azuréenne, lui a assuré une belle visibilité et l’a lancé sur les chemins de l’industrie du futur. Elle y a réussi notamment au travers du salon Industria, son blason, qui a rassemblé chaque année les entreprises industrielles de la Côte d’Azur et a contribué à leur donner une cohérence.

Pourquoi la fin ? Pour Michel Manago, il y a eu bien sûr la période Covid. L’association, qui a compté jusqu’à 130 membres au total, a perdu avec l’arrêt forcé de ses activités plus de la moitié de ses membres. Dans cette période difficile, l’impasse a été faite sur les cotisations. Mais à la reprise générale après Covid, elle n’a pas retrouvé ses adhérents et est restée sur une cinquantaine de membres, beaucoup étant partis ou restés uniquement sur l'UIMM 06, structurée au plan national. Trop peu de membres à ATI-CA pour poursuivre les ateliers, visites d’entreprises, accompagnements qui contribuaient à son attractivité. Quant à Industria, il a été remplacé l’an dernier par une nouvelle formule : le salon IBT Côte d’Azur (Industrie, Bâtiment et Technologies) à l’élaboration duquel ATI-CA n’avait pas été appelé à participer.

D’où l’amertume de Michel Manago qui estime avoir été abandonné en rase campagne après le Covid, sans bénéficier de la moindre aide. Un abandon qu’il met sur le compte de la campagne des élections consulaires de 2021 pour laquelle il était positionné sur la liste de Daniel Sfecci, concurrente de celle qui a remporté l’élection. “Telle est la conséquence d'un contexte et des circonstances irréversibles !” indique-t-il d’ailleurs en ouverture de son communiqué.