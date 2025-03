Informations économiques : la CCI Nice Côte d'Azur lance DATA06

C'est un nouvel outil d'informations économiques pour les Alpes-Maritimes qu'a lancé début décembre la CCI Nice Côte d'Azur. Le portail DATA06, qui cherche à mettre toute l'information économique du 06 "au bout des doigts", prend ainsi la suite de l'observatoire Sirius, qui compte plus de 30 ans de bons et loyaux services. DATA06 a suivi l'évolution des technologies numériques et peut aligner une palette d'outils supplémentaires. Il regroupe plus de 100 indicateurs par commune, organisés autour de 10 thématiques, ainsi que des cartographies et des tableaux de bord dynamiques sur les grands domaines d'activités et filières de la Côte (industrie, construction, service, commerce…). L'objectif reste le même que celui de Sirius : aider les entreprises et les collectivités à prendre des décisions stratégiques sur trois expertises : mobilité, économie et urbanisme.