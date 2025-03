Informatique : l’Ecole 42 Nice va pouvoir rouvrir en janvier

L'Ecole 42 à Nice va pouvoir renaître. En juillet dernier, c'était la consternation pour les 300 élèves de cette école en informatique d'un nouveau genre avec "piscine" pour l'admission par aptitude et enseignement par le "faire" et la passion. Ouverte en janvier 2021 à Nice Meridia, Nice 42 était définitivement liquidée et fermait ses portes après moins de trois ans de fonctionnement suite à une gestion désastreuse de l'association qui la pilotait. Fin prématurée d'une formation gratuite, avec un enseignement sans profs, mais un emploi quasiment assuré à la sortie pour les apprenants.

Hier, la CCI Nice Côte d'Azur a pu rassurer les élèves actuels et les candidats à ce cursus en présentant un projet de renaissance. Elle relance cette école des talents du numérique avec la Métropole, la Région Sud et l'aide de quelques entreprises mécènes à travers une nouvelle structure : l'association Ecole 42 Campus de Nice à "but non lucratif”.

Face à l’essor des métiers du numérique et aux enjeux de cybersécurité, du big data et de transformation numérique, les entreprises sont sans cesse à l’affût de nouveaux profils et de nouveaux talents, est-il expliqué. La reprise et le développement de l’Ecole 42 Nice apparaissent comme une nécessité pour l’ensemble des acteurs socio-économiques. Aux côtés des membres du Bureau de l’association, les entreprises peuvent s’engager, via du mécénat, intégrer la gouvernance de 42 Nice, devenir membre bienfaiteur et ainsi soutenir un projet azuréen à fort enjeu socio-économique.

Le redémarrage se fait sur un budget d'1,5 M€, alimenté par la CCI et la Région Sud (500.000€ chacune) et les entreprises mécènes qui peuvent bénéficier d'une défiscalisation à 60% (Travel Planet apporte 100.000€). L’ engagement porte sur trois ans. Désormais, pour les élèves, le Top départ est donné : rentrée le 15 janvier 2024 et première piscine en février pour un tronc commun de formation de 18 mois construit en mode projet, avec pédagogie collaborative et suite de parcours en alternance.