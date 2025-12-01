Innovation culturelle et transition écologique : les lauréats de la Métropole

La Métropole Nice Côte d’Azur s’est positionnée comme un territoire moteur en matière d’innovation, de créativité et de transition environnementale. Dans cette ligne, elle a lancé cet été deux appels à projets visant à identifier et soutenir les entreprises les plus prometteuses dans deux secteurs qu’elle estime clés : les industries culturelles et créatives (ICC) et la décarbonation de l’industrie. Ces projets lauréats devraient non seulement générer de nouveaux usages et de nouvelles opportunités économiques, mais aussi contribuer à un développement plus durable, plus créatif et plus inclusif du territoire niçois. Une démarche qui s’inscrit dans le Schéma Métropolitain de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SMDEII) 2022–2028. (Photo DR).

Au chapitre des industries culturelles et créatives, deux acteurs locaux sont ainsi distingués.

L’ association Play Azur , connue pour son festival éponyme consacré à la pop culture, entame une nouvelle phase de développement avec un ambitieux démonstrateur mêlant spectacle vivant, narration interactive et diffusion numérique. Son projet : une série d’événements de jeu de rôle immersifs dans des lieux patrimoniaux, co-écrits avec des chercheurs afin d’assurer rigueur historique et expérience ludique.

Le studio Creative Motion, spécialiste des expériences artistiques immersives, est également lauréat avec son projet "Ora Nice Méditerranée", un parcours sensoriel innovant dédié au patrimoine maritime méditerranéen, imaginé en résonance avec Nice, Année de la Mer 2025.

Dans la catégorie "Décarbonation de l’industrie", trois entreprises ont été sélectionnées pour leur contribution à la transformation écologique du tissu productif local.