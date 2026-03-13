Innovea Sport à Nice : un salon dédié au sport et à l’innovation lancé par des étudiants

Avec Innovea Sport by Crédit Agricole, c'est un salon inédit consacré au sport, au bien-être et à l’innovation qui se tiendra demain, samedi 14 mars, au centre des congrès OcéaNice, sur le port de Nice. Ouvert à tous et gratuit, cet événement est porté par l’association MS STAPS Nice et organisé par des étudiants de Licence 3 Management du Sport de l’Université Côte d’Azur. Leur ambition : proposer une journée immersive et participative où se croisent startups, entreprises, fédérations, experts, sportifs, étudiants et curieux autour des grandes tendances qui façonnent le sport de demain.

Tout au long de la journée, de 10 heures à 18 heures, les visiteurs pourront découvrir plus de 40 stands, assister à des conférences et à des démonstrations en direct, tester de nouvelles technologies sportives et échanger avec les acteurs du secteur. Les thèmes abordés iront de la performance sportive à la nutrition, du sport santé aux expériences immersives, en passant par l’entrepreneuriat, le handisport et l’inclusion. Plus de 1.500 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous qui veut aussi valoriser le savoir-faire des étudiants organisateurs et créer des passerelles concrètes entre le monde universitaire et les professionnels du sport.