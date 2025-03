Inondations : les Alpes-Maritimes se préparent à une nuit difficile

Branle-bas de combat face à l’alerte rouge inondation! Le souvenir des tragiques inondations d’octobre 2015 et de la tempête Alex en 2020 est encore cuisant. Si les prévisions pour cette nuit ne sont pas pour l’instant au niveau de la tempête Alex (500 mm tombés à Saint-Martin de Vésubie) elles n’en sont pas loin avec une centaine de millimètres annoncés sur la Côte mais de 250 mm jusqu’à 300 mm sur certaines zones du haut pays. (Photo : Hugues Moutouh, préfet des Alpes-Maritimes est intervenu sur BFMTV Côte d'Azur).

Au niveau du département des Alpes-Maritimes, l'alerte “vigilance rouge” pour inondations a été émise par Météo France de 4 à 10 heures dans nuit qui vient. Mais parallèlement, trois autres alertes ont été lassociées : Vigilance Orange pour le phénomène de vagues-submersion de 4h à 16h ; Vigilance Jaune pour le phénomène de vent de 2h à 12 et Vigilance Jaune pour le phénomène d’orages de 16h aujourd’hui jusqu’à 14h demain.

A Nice, Christian Estrosi activera dès 23 heures le Poste de Commandement Communal de Nice et le Poste de Coordination Métropolitain. Les services municipaux et métropolitains sont mobilisés afin de parer à toute éventualité sur l’ensemble du territoire.

Pour cette nuit et demain vendredi, le nouveau préfet, Hugues Moutouh a annoncé des mesures exceptionnelles sur le département : fermeture des établissements scolaires et des crèches demain toute la journée, des centres commerciaux dans la matinée, mobilisation de 700 sapeurs-pompiers avec le renfort de deux colonnes zonales et d’un hélicoptère Dragon, évacuation des campings dans les vallées et de ceux qui sont situés en zone inondable, évacuation d’une quinzaine de maisons en zone inondables... Les EHPAD, cliniques, hôpitaux ont été informés et prennent les mesures adéquates. Enfin, pour la première fois, une alerte générale a été lancée également sur téléphones mobiles.

Cette nuit en effet risque bien de ne pas être tendre. Mais cette fois, tout le monde est prévenu et les secours sont prêts.