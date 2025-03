Inondations meurtrières à Biot : le maire de la commune condamné

Le verdict est tombé hier dans l’affaire des inondations meurtrières de 2015 à Biot qui avaient causé la mort de trois pensionnaires de l’Ehpad Orpea : seule l’ex-maire de Biot, Guilaine Debras a été condamnée (un an de prison avec sursis pour homicides involontaires). Le groupe Orpea, la directrice de l’Ehpad Anaïs Gledel, et le responsable des risques naturels de la commune Yann Pastierik ont été relaxés. Le tribunal correctionnel de Grasse a jugé que le plan communal de sauvegarde de Biot, qui fixe les responsabilités et les procédures en cas d’urgence, n’était pas fonctionnel au moment du drame. Ce qui explique la seule responsabilité du maire de la commune.

Le tribunal a estimé en effet que les autres prévenus ne disposaient pas d’informations suffisantes sur le niveau de risque. L’avocat des victimes a déclaré que la condamnation du maire fera date dans ce type de catastrophe, mais a regretté en revanche qu'Orpea ait été relaxé.