INRAE : la “fertilisation croisée” selon l’Institut Agrobiotech Sophia

Avec l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) l’expression “fertiisation croisée”, chère à Sophia Antipolis, s’applique bien également à la recherche en agriculture. Inauguré ce matin, le nouveau bâtiment B3E (Enseignement et Entreprises Extérieures), vise la fertilisation entre la recherche en agronomie, la formation des spécialistes du biocontrôle et les startups innovantes qui développent les alternatives aux pesticides, qui permettront demain de nourrir la planète sans pourrir l’environnement. (Photo WTM : le traditionnel coupé de ruban à l'entrée du nouveau bâtiment).

Historiquement, le B3E (600 m² de bureaux, laboratoires et salles de réunion) a été le premier bâtiment de l’INRAE en 1986 sur la technopole à une époque où le centre de recherche INRA se trouvait sur le Cap d’Antibes. Sous le nom de URIH, cette unité expérimentale avait pour mission d’améliorer les performances de l’horticulture sous serre en proposant des solutions innovantes en termes de prévision, savoir-faire et d’avancées technologiques.

Entièrement rénové et transformé, ce bâtiment est désormais dédié aux nouvelles missions de l’ISA (Institut Sophia Agrobiotech) qui ambitionne de devenir le N°1 mondial des alternatives aux pesticides, depuis les avancées cognitives jusqu’au biocontrôle. Ces travaux touchent à la biologie intégrative et à la gestion intégrée de la santé des plantes ainsi qu’à la lutte biologique.

Dernière opération du volet immobilier du CPER Sables (Contrat-Plan Etat Région) sur le site INRAE, le nouveau bâtiment joue la recherche, la formation et le développement de startups. Il accueille ainsi le projet des Masters of Sciences “BOOST” sur le biocontrôle et la nouvelle licence professionnelle DEGEBA (Diagnostic et Gestion de la Biodiversité dans les Aménagements) ainsi que des laboratoires pour des entités externes à INRAE, en collaboration de recherche.

Quant aux trois startups hébergées, elles rentrent bien dans la ligne retenue. Mycophyto et ses champignons magiques, Innofenso qui ouvre des solutions de biocontrôle contre de multiples ravageurs agricoles à l’aide de micro-insectes et Evolutive Agronomy avec ses acariens utiles répondent à la volonté européenne de diminuer drastiquement l’usage des pesticides, tout en apportant des solutions de remplacement aux agriculteurs.

C’est cette synergie entre recherche, formation et création d’entreprises innovantes qui a été saluée par le préfet Hugues Moutouh, le président de la CASA Jean Leonetti, le PDG d’INRAE Philippe Maugin, le délégué régional Côte d’Azur Sylvain Di Giorgio, le représentant du président d’UniCA, Laurent Counillon et les élus qui ont participé à l’inauguration.