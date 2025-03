INRAE : un partenariat avec Acta (instituts techniques agricoles) dans l'agroécologie

L’INRAE, très présent dans la technopole à travers l’Institut Sophia Biotech, et l’Acta qui accompagne et anime le réseau des 19 instituts techniques agricoles (ITA) renforcent leur partenariat dans l’agroécologie. L’objectif est d'accélérer le transfert des innovations de la recherche vers les acteurs de terrain afin d’aider le monde agricole à relever les grands défis auxquels il est confronté aujourd'hui comme l’adaptation au changement climatique, la restauration de la biodiversité, les recherches d’alternatives aux pesticides…

Officialisé dans une première convention-cadre en 2011, le renouvellement du partenariat s’inscrit en cohérence avec les priorités stratégiques définies dans la feuille de route d’INRAE 2030 et du programme pluriannuel de l’Acta (2022-2027). Ce nouvel accord doit permettre d’organiser les échanges, la concertation et la coopération autour d’une ambition partagée, pour une agriculture productive, économiquement performante, et répondant aux enjeux de la transition climatique, de la restauration de la qualité de l’air, de l’eau et de la biodiversité et plus largement de la santé globale. L’agroécologie guide cette collaboration pour produire les connaissances et développer les innovations nécessaires à la transformation des systèmes agricoles, dans le champ des productions animales et des productions végétales, incluant la forêt et les algues.

Sur la Côte, l’Inrae et ses partenaires ont déjà permis la création dans ces domaines de quelques belles startups comme Mycophyto, Evolutive agriculture, Inalve...