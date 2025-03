Inria Academy : un webinaire sur l’IA à l’usage des PME

Vous êtes dirigeant ou manager au sein d’une PME ou porteur d’un projet de création de start-up et vous cherchez à comprendre quel bénéfice vous pourriez tirer de l’apprentissage automatique ? Le webinaire de rentrée d’Inria Academy est taillé pour vous. Sur le thème “Apprentissage automatique, les briques technologiques pour les PME” il va vous apporter des réponses. Via des cas d’utilisation, il a pour objectif de faire comprendre les avantages de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour une PME. Il se tiendra le 25 septembre de 10h30 à 12h30 sous forme de webinaire participatif et est ouvert gratuitement à toute PME ou TPE française ou européenne.

Il sera animé par Laure Bourgois. Docteure en intelligence artificielle, experte en IA et simulations numériques, elle est ingénieure-formatrice spécialisée en intelligence artificielle et dispose de 20 ans d’expérience en R&D (Orange Labs, IFSTTAR,…) et d’un ensemble de missions pour des organismes de formations et universités.

Les cas d’utilisation illustreront l'usage de l’apprentissage automatique dans les entreprises pour différentes applications comme :

la personnalisation : améliorer l’expérience client ;

l’optimisation : automatiser des process business ;

la sécurité : renforcer la détection des fraudes.

Ce module de formation “executive education” sur les outils d’intelligence artificielle, et en particulier d'apprentissage automatique, adaptés aux problématiques de PME est proposé dans le cadre du projet SME4DD (Training SMEs for the Digital Decade). Ce projet permet de développer des programmes de formation sur les technologies numériques stratégiques pour l’Europe. Le module est conçu pour répondre aux besoins des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises.