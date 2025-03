Insight SiP lance un nouveau module pour des applications IoT sophistiquées

Spécialisée dans la miniaturisation des modules RF avec la technologie System-in-Package, la société sophipolitaine Insight SiP vient d’annoncer le lancement d’un nouveau module capable de fournir le coeur d’une application IOT sophistiquée et autonome nécessitant une connectivité Bluetooth LE et Wi-Fi. Ce nouveau module ISP5261 Wi-Fi 6, qui agit comme un nœud radio Bluetooth® LE et Wi-Fi entièrement fonctionnel, dispose à la fois d’un puissant processeur, d’une vaste mémoire et de capacités de fonctionnement longue durée sur batterie. (Photo DR).

Insight SiP en détaille les caractéristiques techniques. "Le module est basé sur le système sur puce MCU Wi-Fi/Bluetooth LE/802.15.4 sans fil RW612 de NXP® Semiconductors. Il intègre un processeur ARM Cortex™-M33 32 bits cadencé à 260 MHz, 4 Mo supplémentaires de mémoire flash QSPI, 1,2 Mo de SRAM ainsi que des périphériques analogiques et numériques. Malgré sa petite taille de 12 x 12 x 1,8 mm, il intègre des condensateurs de découplage, un cristal de 40 MHz pour le Wi-Fi et le Bluetooth LE et un cristal de 32,768 kHz pour la synchronisation à faible consommation, des convertisseurs DC-DC, des circuits d'adaptation RF et une antenne bi-bande (2,4 et 5 GHz). Il offre donc des performances et une miniaturisation de premier ordre."

La faible consommation d'énergie et la gestion avancée de l'alimentation permettent une autonomie de plusieurs mois avec des piles AA. La communication Wi-Fi est conforme aux spécifications de la Wi-Fi Alliance pour le Wi-Fi 6. La connectivité Bluetooth LE est conforme à la norme Bluetooth 5.4, permettant une communication à longue portée. La section ISP5261 Bluetooth LE peut être utilisée en tant que périphérique ou centrale et peut gérer jusqu'à 16 connexions centrales/périphériques simultanées. Les protocoles Matter et Thread sont également pris en charge, ce qui facilite l'accès à Internet et la prise en charge des applications SmartHome.

Pour Nick Wood, vice-président du marketing chez Insight SiP, “le nouveau Wi-Fi 6 est clairement destiné aux applications IOT. Avec la sécurité intégrée, il s'agit d'une solution Wi-Fi à laquelle les clients peuvent faire confiance”. Larry Olivas, vice-président et directeur général des solutions de connectivité sans fil, NXP Semiconductors, note quant à lui que “le module d'intégration miniature d'Insight SIP apportera de nouvelles opportunités de conception à nos clients sur l'ensemble des marchés industriels et IoT.”