Insight SiP, l’autre champion sophipolitain de la croissance

C’est un retour dans le classement des champions français de la croissance pour Insight SiP à Sophia Antipolis. La fabless, fournisseur de modules RF miniatures avancés, était apparue pour la première fois dans le classement 2019. Elle y figurait à la 222ème place avec un accélération annuelle de 35% et un CA de 2,8 M€. Elle revient cette année en force avec une 101ème place dans le classement des 500 champions de la croissance du quotidien Les Echos. Une référence. Au niveau azuréen, c’est aussi la seconde entreprise la plus dynamique, derrière une autre entreprise sophipolitaine, le Groupe Courtin, classé troisième français. (Photo DR : de gauche à droite, Michel Beghin, président d’Insight SiP et Philippe Genin, Directeur Général).

Dans ce classement 2024, il est précisé qu’entre 2019 et 2022, Insight SiP a obtenu une croissance de 208,66%, avec une moyenne de 45,6% par an. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 2.266.202 € en 2019 à 6.994.913 € en 2022.

En 2023, cette forte croissance s’est maintenue avec un CA supérieur à 10 millions de dollars US, presque exclusivement à l’export note la société. Le nombre de salariés spécialisés est resté stable avec 10 en 2019 et 11 en 2022, complété par une dizaine d’employés et de consultants spécialisés dans la logistique, le marketing et l’administration. “Nous sommes fiers de notre croissance dans notre créneau très spécialisé de l'industrie électronique” commente Michel Beghin, Président d'Insight SiP, Et de souligner que “dans ce classement nous sommes l'une des rares entreprises du secteur de l'électronique français à connaître une forte croissance”.

Fondée en 2005 par des ingénieurs expérimentés de l'industrie électronique, Insight SiP est une entreprise mondiale depuis 2008 avec une filiale aux États-Unis, des bureaux commerciaux en Allemagne, Japon, et UK et un réseau de plus de 30 distributeurs à travers le monde entier.