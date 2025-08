Insolite : les meilleurs départements pour survivre en cas d'apocalypse zombie

Il y a des études pour le moins originales. Celle de Rentola.fr, plateforme de logements locatifs, en est assurément une. Elle cherche à déterminer les meilleurs départements de France pour survivre en cas d'apocalypse zombie. Vous avez bien lu. "Si une nouvelle épidémie transformait les gens en zombies ou si une guerre éclatait entre les vivants et les morts ?" est-il noté pour l'exemple.

Les départements ont ainsi été classés selon les cinq catégories suivantes : vulnérabilité, cachettes, approvisionnement, sécurité et mobilité. L'étude conclut que vous avez le plus de chances de survivre dans les Bouches-du-Rhône, le moins de chances de vous en tirer en Seine-Saint-Denis, et que le Sud est définitivement l'endroit à privilégier.

Cette étude, est il précisé, a été réalisée à partir des données les plus récentes de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et à ce petit jeu, les Alpes-Maritimes ne s'en tirent pas mal puisqu'elles sont classées en quatrième position, derrière la Lozère (2ème) et les Hautes-Alpes (3ème).

Le littoral méditerranéen en tout cas reste "zombie sûr" en général. Ainsi 9 des 10 premiers départements sont situés directement ou à proximité de la côte méditerranéenne. "D'une part, cette frontière naturelle vous protège contre les menaces venant du sud et, d'autre part, elle vous donne la possibilité de vous protéger contre les menaces venant du nord, si, par exemple, vous vivez sur l'eau", explique Rentola. "Ainsi, vivre quelque part entre Perpignan et Nice peut non seulement vous apporter du plaisir aujourd'hui, mais aussi sauver des vies en cas d'apocalypse zombie." Ouf. Nous sommes définitivement rassurés.