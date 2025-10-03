L’Institut des Solutions lance sa première antenne régionale en Région Sud

Faire émerger du terrain les solutions qui bâtiront l’avenir de notre société, c’est l’ambition de l’Institut des Solutions, un "think & do" national fondé par Pierre Gattaz qui ouvre sa première antenne régionale en Région Sud. Le lancement officiel est prévu le 7 octobre, à partir de 18 heures, la Plage Playamesa de l’Holiday Inn à Saint-Laurent-du-Var. Le nouvel Institut des Solutions Sud (IDS Sud), vise à réunir des chefs d’entreprises, salariés et citoyens dans un laboratoire d’idées et d’initiatives pour nourrir le débat public à partir du terrain et devenir une force de propositions pour les décideurs politiques.

L’événement de lancement se tiendra en présence de Pierre Gattaz, ancien patron du Medef, Yvon Grosso, Marielle Walicki et Vincent Tricard, respectivement président fondateur, présidente déléguée régionale et délégué régional de l'IDS Sud. Autour d’une plateforme numérique collaborative, de groupes de travail thématiques et d’une pédagogie innovante axée sur la compréhension économique, l’IDS Sud compte placer la région en pionnière des instituts territoriaux. Ouvert à toutes et à tous, le laboratoire lance un appel aux citoyens, institutions et entreprises pour rejoindre cette démarche collective, avec un mot d’ordre : ”ne jamais se résigner”.