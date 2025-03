Intel annonce au CES l'acquisition de la startup sophipolitaine Silicon Mobility

Vers un retour d’Intel à Sophia Antipolis à travers le rachat de la startup sophipolitaine Silicon Mobility ? C’est ce qui se dessine avec l’annonce que le géant du microprocesseur a faite mercredi au CES Las Vegas. Intel a annoncé en effet l'acquisition de la société sophipolitaine Silicon Mobility SAS pour “apporter l'efficacité de l'IA à la gestion de l'énergie des véhicules électriques (VE).” Une acquisition sous réserve des autorisations nécessaires. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. (Photo DR).

Un retour sur le créneau de l'automobile

Monté en puissance dans la technopole suite au rachat en 2011 de la division Wireless Solutions d’Infineon, le géant américain du processeur avait brusquement fermé fin 2016 son centre de R&D d'environ quatre cents personnes à l’occasion d’une vaste restructuration internationale. Son retour est donc aujourd’hui pratiquement assuré sur un autre créneau : celui de l'automobile et de la gestion avancée de l'énergie des véhicules électriques.

La technologie disruptive de Silicon Mobility

Fondée fin 2015 par des cadres dirigeants de la société Scaleo chip, la "fabless" sophipolitaine est spécialisée dans les semi-conducteurs pour l'électronique de contrôle dans l'automobile. Silicon Mobility a ainsi développé une technologie disruptive en inventant une nouvelle architecture de semi-conducteur spécialement conçue pour les véhicules électriques et hybrides d’aujourd’hui et de demain. Elle a ainsi commercialisé des systèmes sur puces dans une gamme baptisée Olea.

Des gains énergétiques de 50 à 70% pour les véhicules électriques ou hybrides

"En utilisant les solutions de Silicon Mobility, les équipementiers et constructeurs automobiles augmentent considérablement l'efficacité énergétique des groupes motopropulseurs électrifiés de 50 à 70%, réduisent le nombre de composants électroniques utilisés tout en diminuant les temps de cycle de développement", affirme l'entreprise sophipolitaine. Sur sa technologie, elle avait réussi fin 2018 une belle levée de fonds de série B de 10 M$ menée par Capital-E, Cipio Partners et des investisseurs privés de l’industrie.

Intel veut "ouvrir la voie à un avenir électrifié plus durable"

Dans un communiqué, Intel souligne qu’il “va acquérir Silicon Mobility pour ouvrir la voie à un avenir électrifié plus durable.” Il rappelle que “les SoC de Silicon Mobility sont dotés d'accélérateurs de pointe spécialement conçus pour la fourniture d'énergie et conçus conjointement avec des algorithmes logiciels très avancés afin d'obtenir des gains significatifs en termes d'efficacité énergétique des véhicules. Le portefeuille technologique de Silicon Mobility permettra à Intel d'étendre son champ d'action dans le domaine des véhicules, au-delà de l'informatique de haute performance, à des dispositifs d'alimentation intelligents et programmables.”

Un des membres du cluster automotive de la technopole

Installée aux Aqueducs de Sophia Antipolis, Silicon Mobility dispose de bureaux à Munich en Allemagne et à Shanghai en Chine. Elle compte moins d’une centaine de salariés et fait partie du solide groupe d’entreprises du cluster automotive de la technopole avec notamment Renault Software Labs qui travaille sur la voiture autonome. Un fleuron azuréen qui avait repris à l’époque une partie des salariés d’Intel Sophia.