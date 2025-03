Intelligence émotionnelle à Mougins : il n’y a pas que l’IA

Il n’y a pas que l’intelligence artificielle. Il y a, parmi les différentes intelligences, l’intelligence émotionnelle. Elle fait l’objet d’une journée exceptionnelle à la Scène 55 de Mougins le samedi 19 octobre de 10 à 21 heures. Organisée par la Ville de Mougins et la Feel Academy dans le cadre de la 35e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), cette journée se propose de vous faire découvrir ou approfondir vos connaissances sur l’intelligence émotionnelle et la communication assertive (la capacité d'un individu à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui).

Des praticiens en intelligence émotionnelle, psychopraticiens ou encore sophrologues animeront des ateliers, activités bien-être pour enfants et adultes, du théâtre participatif et de multiples conférences autour du “Vivre ensemble” comme fil conducteur. A ne pas manquer, la conférence inaugurale ‘L’intelligence émotionnelle, compétence clé pour vivre et être heureux ensemble” à 12 heures.