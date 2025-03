Intempéries : état de catastrophe naturelle reconnu pour 12 communes des AM

Cannes comme huit autres communes des Alpes-Maritimes a obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations du 23 septembre dernier qui avaient touché particulièrement la rue de la République. Des logements et plusieurs commerces avaient été dévastés par un véritable torrent d’eau et de boue suite à un déluge de 30 mn. L’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène "inondations et coulées de boues" a également été reconnu pour 8 autres communes victimes des intempéries du 23 septembre :

Antibes ;

Auribeau-sur-Siagne ;

Le Cannet ;

Colomars ;

Mougins ;

Moulinet ;

La Roquette-sur-Siagne ;

Vallauris.

D’autre part, l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène "mouvement de terrains (hors sécheresse géotechnique)" a été reconnu pour 4 communes aux dates suivantes :

Colomars (du 2 au 4 mars 2024) ;

Pégomas (le 3 mars 2024) ;

La Trinité ( du 9 au 10 février 2024) ;

La Trinité ( du 26 au 27 février 2024) ;

La Trinité ( du 9 au 10 mars 2024) ;

Vence ( du 30 mars au 1 avril 2024

La Préfecture rappelle que les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la parution de l’arrêté pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance, afin de bénéficier du régime d’indemnisation.