Intempéries : le département de nouveau sous vigilance

Le département des Alpes-Maritimes est placé par Météo France en vigilance orange “Vagues Submersion” à partir 14 heures (Vigilance Jaune entre 10h et 14h), vigilance jaune “pluie inondation“ de 10h à 20h, et en vigilance jaune “orages” de 12h à 20h. Le département est en outre maintenu en vigilance jaune “Crue” pour le Var moyen et le Var amont. A Nice, en raison de ces conditions météorologiques, Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a pris plusieurs décisions :

activer le poste de commandement communal permettant de suivre en temps réel l’évolution de la situation à compter de 14 heures ce jour pour coordonner les actions et identifier les événements,

fermer les plages dès 14h,

maintenir fermé le sentier du littoral depuis hier.