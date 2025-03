Intempéries : Nice demande le classement en état de catastrophe naturelle

Le record de pluie tombée à Nice (119 mm) lundi, couplé aux récentes intempéries, a provoqué, dans divers quartiers de Nice, des éboulements et glissements de terrain importants, ainsi que des coulées de boue. Face à cette situation, Christian Estrosi, maire de Nice, demande à Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, le classement de Nice comme ville avec le statut de catastrophe naturelle pour le phénomène de mouvement de terrain (qui regroupe les affaissements et effondrements, éboulements et chutes de blocs de pierres ou de rochers, glissements) et d’inondation coulées de boue (pour les désordres liés aux coulées de boue associées et ruissellements forts).

“Nous avons besoin de cette reconnaissance pour que les assureurs prennent leur responsabilité", note le maire qui invite les victimes niçoises à contacter la direction des risques majeurs à risques.majeurs@ville-nice.fr