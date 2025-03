Intempéries : une nouvelle fermeture des écoles demain peu appréciée

Rebelotte. Comme le mardi 8 octobre dernier, les établissements scolaires des Alpes Maritimes seront fermés demain jeudi 17 octobre en raison de l’alerte orange pour “pluie-inondations” lancée par Météo France. “En raison des prévisions météorologiques, le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la fermeture pour toute la journée de demain des crèches (à l'exception des crèches hospitalières), écoles maternelles, écoles primaires, collèges et lycées (BTS inclus)” a-t-il été annoncé peu avant 18 heures dans un tweet sur X. “Cette décision est prise afin de réduire les déplacements et les flux de circulation alors que le pic d'intensité de l'événement météo est attendu aux heures de fin de journée et de sortie des écoles” est-il ajouté.

Une annonce qui a déclenché sur X, une tornade de réactions de mécontentement. Quelques exemples parmi les plus polis. “Vous allez tout fermer à chaque fois qu’il pleut 3 gouttes ? C’est une blague ?”, “Il faut arrêter de tout fermer à chaque orage. Comment s’organiser la veille pour le lendemain”, “Ma fille de 3 ans pense maintenant que quand il pleut on ne va pas à l’école. Heureusement qu’on habite pas en Irlande”, “C’est-ce qu’on appelle ouvrir le parapluie”. Ou encore “On nage en plein délire, la préfecture s'est rendu compte en 2024 qu'il pleut en automne et en hiver”...

Difficile cependant de prendre la meilleure décision tant l’intensité des pluies se joue sur des secteurs limités, avec de véritables douches en peu de temps et qu’il est difficile de prévoir où tomberont les plus fortes averses. Le 23 septembre dernier, suite aux inondations qui avaient touché plus particulièrement Cannes, il avait été reproché d’en être resté à une alerte jaune et une polémique avait éclaté au sujet d’un manque d’anticipation. Et aujourd’hui mercredi même si sur une bonne partie de la bande littorale des Alpes-Maritimes, il s’agissait sans plus d’une bonne pluie, ce n’était pas le cas pour Mandelieu, Cannes, Pégomas et Grasse confrontées à quelques montées d'eau. Qu'en sera-t-il demain ?