Intempéries : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour trois communes

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été reconnue pour trois communes des Alpes-Maritimes, Escragnolles, Saint-Cézaire-sur-Siagne et Tende, concernant des phénomènes en 2023 et 2024. L’arrêté a été publié au J.O. le jeudi 6 janvier. Il reconnaît l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène “inondations et coulées de boues” pour :

Escragnolles (le 26 octobre 2024) ;

(le 26 octobre 2024) ; Saint-Cézaire-sur-Siagne (du 26 au 27 octobre 2024).

Il reconnaît également l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène “mouvement de terrains (hors sécheresse géotechnique)” pour :

Tende (le 20 octobre 2023).

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la parution de l’arrêté pour déposer un état estimatif des pertes qu’ils ont subies auprès de leurs compagnies d’assurance, afin de bénéficier du régime d’indemnisation.

Touchées également par le phénomène d’inondations et coulées de boue, Castagniers, Pégomas et Peymeinade n’ont en revanche pas obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.