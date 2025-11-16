Intempéries : la vigilance orange levée pour le département

L’alerte pluie-inondations s’éloigne. A 18 heures, Météo France a levé la vigilance orange. Les Alpes-Maritimes ont basculé en vigilance jaune jusqu’à minuit puis passeront en vigilance verte à partir de minuit. Le cumul des pluies a atteint en moyenne, sur les douze dernières heures, 80mm. Nice avait activé dès 5h ce matin la cellule de vigilance du Poste de Commandement Communal et le poste de coordination Métropolitain en Mairie Principale, tandis qu’avait été décidé la fermeture de l’ensemble de ses parcs et jardins, de ses cimetières et l’accès au sentier du littoral. Les compétitions sportives avaient par ailleurs été annulées par les organes de tutelle. Le centre d’hébergement d’urgence pour les sans-abris de la rue Trachel, qui avait ouvert pour la journée, a accueilli 72 personnes (66 hommes et 6 femmes).

Dans la journée, plus de 40 interventions ont été effectuées : chutes d’arbres, ruissellement, chutes de pierres sur voiries…par les équipes de la ville et de la Métropole. Un point de situation a été fait à 18 heures sur les événements restant en cours :