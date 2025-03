Intempéries : vigilances orange et jaune émises pour les Alpes-Maritimes

C’est reparti pour la pluie. Le département va rentrer dans de nouvelles vigilances Orange et Jaune dès ce soir et pour toute la journée de samedi. Ainsi Météo France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance Jaune pluie-inondation à partir de 20h jusqu’à 22h aujourd’hui, niveau qui passera en vigilance Orange de 22h jusqu’à 23h59 demain samedi. A partir de minuit et jusqu’à demain 23h59, soit toute la journée de samedi, le département sera également placé en Orange pour les orages et en vigilance Jaune pour la crue du Var en amont.

Nice a annoncé que la cellule de vigilance du PC Communal et le poste de coordination Métropolitain seront activés dès 22 heures ce soir en mairie principale.