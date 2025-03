Investissements étrangers: la Région Sud fait de la résistance

Si l’attractivité de la France a baissé en 2024, la Région Sud, elle, a continué à accélérer. C’est ce qui ressort du bilan des investissements étrangers 2024 qui a été publié hier par la région. La France a connu en effet une baisse de 7 % des projets d'investissements étrangers par rapport à 2023, avec 1.688 projets et 37.747 emplois créés ou maintenus, soit une diminution de 36 % des emplois liés à ces investissements. De son côté, Région Sud a progressé en nombre de projets avec 125 nouveaux projets d'investissements étrangers. Une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. (Photo WTM : le nouveau laboratoire IA d'Accenture à Sophia Antipolis).

Des emplois qui bénéficient aux filières d'excellence

Ces 125 projets proviennent de 27 pays et ont permis la création ou le maintien de 2. 878 emplois. Si en termes d’emplois, il s’agit quand même d’une baisse (- 22 % par rapport à 2023), celle-ci est moindre que la moyenne nationale tandis que, d'autre part, les emplois créés bénéficient davantage aux filières d’excellence du territoire avec 62 projets créateurs de 1.580 emplois dans les 8 Opérations d’Intérêt Régional.

12 projets liés à l'Intelligence Artificielle sur 43 projets d'IA confirmés en France

En, 2024, la région Sud s'est distinguée par l'attraction de projets stratégiques dans des domaines tels que la transition environnementale et sociétale, avec 59 projets s'inscrivant dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Elle a également renforcé sa souveraineté numérique avec 12 projets porteurs de 193 emplois dédiés à l'intelligence artificielle (sur les 43 projets d’IA confirmés en France). Parmi eux, à Sophia Antipolis le nouveau laboratoire IA d’Accenture et la société américaine Proptexx qui customise les photos de biens immobiliers grâce à l’IA.

La souveraineté industrielle renforcée

La souveraineté industrielle a également été renforcée avec 57 projets de recherche et développement ou de centres de décision.​ Les acteurs aéronautiques, navals et ferroviaires confirment 5 nouveaux projets pour 223 emplois (vs 2 pour 25 en 2023) et les acteurs des l’industrie décarbonée signent 7 projets pour 522 emplois en 2024 (+4 projets vs 2023). Parmi ces derniers, le britannique VEV, filiale du géant Vitol Group qui a ouvert un centre de R&D à Sophia Antipolis dans le domaine de la gestion des flottes électriques industrielles.

La Région, porte d'entrée vers les marchés français et européens

La région a également servi de porte d'entrée vers les marchés français et européens, accueillant 14 entreprises étrangères pour leur première implantation en France, une augmentation de 40 % par rapport à 2023, et 20 autres pour leur première implantation en Europe, en hausse de 33 %.​

Emplois et projets viennent majoritairement d'Europe

Dans cette photographie à noter que les métropoles d'Aix-Marseille, Toulon-Provence et Nice-Côte d'Azur ont concentré 65 % des projets, tandis que le Var a enregistré la plus forte hausse départementale avec 14 projets créant 530 emplois. La diversité des pays investisseurs, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, l'Italie et la Tunisie, a permis de renforcer la résilience économique de la région, tandis que les Etats-Unis, avec 17 projets sont restés le plus gros investisseur de la Région Sud en nombre de projets tandis que la majorité d'emplois et de projets viennent d'Europe.

La dynamique repose sur les filières d'excellence comme l'IA et la décarbonation

Président de la région, Renaud Muselier a relevé que la dynamique "repose sur nos filières d'excellence comme l'IA et la décarbonation et sur notre stratégie d'attractivité renforcée". Pour Bernard Kleinhoff, président de Rising Sud, "grâce à une stratégie resserrée sur nos filières d'excellence, nous parvenons à attirer en 2024 plus de projets étrangers que jamais auparavant et à créer près de 2.900 emplois, notamment dans des secteurs d'avenir comme l'Intelligence Artificielle, l'industrie décarbonée et la santé".