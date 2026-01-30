Investissements étrangers: la Région Sud tirée par les Alpes-Maritimes

Le bilan 2025 des investissements étrangers dévoilé hier par Business France confirme une stabilisation de l’attractivité nationale, avec 1.878 projets et près de 47.700 emplois créés ou maintenus en France. Dans ce contexte, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue nettement en concentrant près de 10 % des projets nationaux. Avec 166 projets recensés en 2025, issus de 25 pays, la région poursuit une dynamique engagée depuis une décennie, durant laquelle elle a plus que doublé le nombre de projets étrangers accueillis chaque année. (Photo DR : Kyndryl installé dans le bâtiment de Newton Offices à Sophia Antipolis).

Cette performance régionale est portée par une stratégie volontariste menée par la Région et son agence d’attractivité risingSUD, axée sur la prospection ciblée et la valorisation des filières d’excellence. En 2025, le Sud enregistre une progression de +33 % du nombre de projets (et +15,5 % en emplois) par rapport à 2024, devenant la deuxième région française dont l’attractivité progresse le plus. Les investissements concernent en priorité la R&D, la souveraineté numérique, l’intelligence artificielle, le cloud et la transition environnementale, avec 36 projets inscrits dans le Plan Climat Régional.

Dans ce paysage régional dynamique, les Alpes-Maritimes s’imposent comme le principal moteur de la croissance. Le département attire à lui seul 47 projets étrangers en 2025 et enregistre surtout la plus forte progression régionale en matière d’emplois : 1.398 postes créés ou maintenus, contre 773 en 2024, soit une hausse spectaculaire de 80 %. Une performance qui place les Alpes-Maritimes en tête des départements de la région Sud pour l’impact économique des investissements internationaux.

Cette attractivité repose largement sur la capacité du territoire à capter des projets à forte valeur ajoutée. La technopole de Sophia Antipolis concentre plusieurs implantations stratégiques, à l’image de l’extension du groupe américain Kyndryl dans les domaines de l’IA et du cloud, avec 300 emplois à la clé ou encore de l’extension du groupe d’ingénierie automobile et aéronautique allemand Bertrandt. Le département bénéficie également d’investissements dans la santé et l’industrie des parfums, notamment à Grasse (l’Américain Cosmo International Fragrances), confirmant la diversité et la solidité de son tissu économique, ou encore dans l’environnement avec OceanWell à Nice pour le dessalement de l’eau de mer. Plus largement, la Côte d’Azur confirme en 2025 son rôle de porte d’entrée vers les marchés français et européens pour les entreprises étrangères.