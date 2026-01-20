Les investisseurs de la “Wealth Revolution” réunis à Cannes

Rebaptisé IPEM Wealth 2026, le prochain International Private Equity Market au Palais des Festivals de Cannes, du 3 au 5 février, sera centré sur la “Wealth Revolution” des marchés privés, avec une forte focalisation sur la démocratisation du private equity auprès des investisseurs privés et des family offices. Ce thème mis en avant ne met pas explicitement la “révolution de la santé” au centre du programme principal du salon, qui se focalise sur la démocratisation des marchés privés (private equity, debt, infrastructure) auprès des family offices, wealth managers et investisseurs privés. (Photo DR).

​Mais la santé est prise en compte comme un des secteurs thématiques dans le cadre élargi des discussions sur les investissements en private markets, aux côtés des nouvelles technologies, climat et pays en développement. Ce qui renvoie à une révolution sectorielle dans le private equity santé : investissements massifs dans les biotech, medtech, dans la santé numérique face au vieillissement de la population, investissements adaptés aux portefeuilles de gestion de fortune (via fonds thématiques ou direct deals).

Après une pré‑ouverture le 3 février (installation des stands, arrivée du train “IPEM Express” depuis Paris) suivront deux journées pleines les 4 et 5 février. Au programme, des sessions plénières de haut niveau, des “sommets” thématiques, les IPEM Wealth Awards, des déjeuners et dîners de networking, des espaces de rendez‑vous business sur 7.000 m². Quelques 3.800 délégués sont attendus et 1.500 sociétés.

​Parmi les thèmes qui domineront dans cette 12ème édition de l’IPEM Cannes, viennent ceux de la démocratisation des marchés privés (comment ouvrir le private equity, private debt, infrastructure et venture capital aux investisseurs privés fortunés, via banques privées, CGP et family offices) et le Wealth management & allocation (nouvelles stratégies d’allocation aux actifs non cotés, produits innovants (evergreen funds, semi‑liquides), gestion de la liquidité et de la transparence pour les particuliers).

​L’objectif du salon est d’accélérer la rencontre entre capital privé et gestion de fortune, de faciliter le fundraising et de créer des opportunités de deals dans un cadre très orienté business meetings. C'est ce qui occupera pendant trois jours les single family offices, wealth managers, private banks, GPs, LPs et conseils impliqués dans la gestion de patrimoines et le private equity réunis à Cannes.