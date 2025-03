iPepper et Ragni, lauréats des Trophées régionaux des entrepreneurs positifs

Deux lauréats azuréens pour les Trophées régionaux des entrepreneurs positifs de la CPME Sud : iPepper à Mouans-Sartoux qui remporte un Prix créativité ; et Ragni à Cagnes-sur-mer, distingué par prix du jury entreprise. Ces Trophées ont été décernés en fin de semaine dernière à la Friche de la Belle de Mai à Marseille devant plus de 800 invités. (Photo DR : le prix créativité a été remis à iPepper).

, entreprise de Service Numérique taillée pour les startups, se charge de mettre à leur disposition des experts pour accompagner leur développement. Ragni est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel d'éclairage public.

Quelque 36 lauréats des six finales départementales (six pour chacun des 6 départements PACA) étaient en lice pour cette finale régionale de la 4ème édition des Trophées. Six trophées et trois distinctions ont été attribués. Pour Alain Gargani, président de la CPME Sud, “les Trophées des Entrepreneurs positifs c’est un peu les Césars de l’économie. Ils récompensent des entrepreneurs patrimoniaux sur leurs valeurs humaines. Quand on est chef d’entreprise et que l’on traverse les périodes complexes comme celles d’aujourd’hui, s’accorder une bouffée de positivisme ça fait du bien !”