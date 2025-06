Ironman 2023 à Nice : le Français Sam Laidlow sacré champion du monde !

C’est un Français, Sam Laidlow, déjà vice-champion du monde en 2022, qui a été sacré aujourd’hui à Nice Champion du monde Ironman, dans un championnat qui pour la première fois avait lieu en dehors d’Hawai où il est né. Sam Laidlow s’inscrit aussi dans l’histoire d’IronMan en devenant le premier Français à remporter le titre! Déjà, en étant médaillé d’argent à Hawaï en 2022, il avait signé une première pour un Français, puisqu’aucun Tricolore n’était monté sur le podium de la compétition créée en 1990. (Photo ©Bartlomiej Zborowski, Active Images pour IRONMAN : Les cris de joie à l'arrivée de Sam Laidlow).

Un parcours remarquable

Son parcours aujourd’hui a été remarquable et sa maîtrise des trois épreuves parfaite. Sorti des 3,8 km de natation en 5e position au sein du peloton de tête, en 47 minutes et 50 secondes, Sam Laidlow s’est vite porté aux avant-postes à vélo. D’abord calé sur le rythme du coureur local Clément Mignon, alors en tête de la course, il s’est ensuite envolé pour boucler les 180,2 km de vélo en première position, en 4 heures, 31 minutes et 28 secondes (39,71 km/h de moyenne). Il a entamé alors le marathon avec 5 minutes 35 secondes d’avance sur son premier poursuivant.

Les trois épreuves bouclées en 8 heures, 6 minutes et 22 secondes

Dans cette dernière épreuve de tous les possibles, le Français a maintenu ses concurrents à distance. L’Allemand Patrick Lange, spécialiste de la course à pied, avait beau grappiller progressivement du temps, il partait avec un retard de près de 13 minutes. Trop lourd à combler pour inquiéter un Sam Laidlow sûr de sa force, bénéficiant des encouragements incessants de la foule massée sur la Promenade des Anglais. A l’arrivée, il pouvait savourer sa victoire et tomber dans les bras de ses proches, dont sa compagne et son frère pour lequel il a toujours voulu être un exemple. Il venait de réaliser un exploit majuscule dans un temps de 8 heures, 6 minutes et 22 secondes.

Croire en ses rêves les plus fous

Né au Royaume-Uni, Sam est arrivé en France à l’âge de 3 ans. D’une famille de sportifs, il est vite entré dans le triathlon. Aujourd’hui coaché par son père, Richard, l’athlète de 24 ans souhaite “utiliser sa passion pour inspirer les autres à croire en leurs rêves les plus fous” tout comme il veut être un exemple pour son petit frère. “Ça fait 20 ans, toute une vie, que je travaille pour ça, je peux mourir heureux” s’est-il exclamé au micro du speaker de la course. “Jamais un Français n’avait été champion du monde. J’espère être le premier d’une longue liste.”

L'exploit de deux anciens champions cyclistes

A noter également l’exploit accompli par les deux anciens champions cyclistes Laurent Jalabert (54 ans ) et Alexandre Vinokourov (50 ans le 16 septembre prochain), qui ont été sacrés champions du monde d'Ironman, dans leur catégorie d'âge respective. Le Français Laurent Jalabert, champion du monde du contre-la-montre 1997 et champion de France sur route 1998 a été titré dans la catégorie des 55-59 ans avec un temps de 10 h 02' 56'' (il y a quatre ans il avait également été champion du monde dans la catégorie des 50-54 ans). Le Kazakh Alexandre Vinokourov, champion olympique sur route en 2012, a remporté le titre dans la catégorie 50-54 ans dans un temps de 9 h 35’.