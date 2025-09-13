IRONMAN 2025 : Nice, capitale mondiale du triathlon ce week-end

Nice sera une nouvelle fois demain la capitale mondiale du triathlon. La ville accueille ce dimanche 14 septembre le Championnat du monde IRONMAN 2025. Plus de 2.500 triathlètes, professionnels et amateurs, venus de 86 pays et territoires, tenteront de se dépasser pour décrocher le titre suprême sur un parcours légendaire entre mer et montagnes. Pour cette édition très internationale, l’Europe représente près de la moitié des engagés, suivie de l’Amérique du Nord (24 %), tandis que l’Asie et l’Océanie totalisent 20 % des participants. Les États-Unis arrivent en tête des inscriptions avec 501 athlètes, devant la France (284) et l’Allemagne (228).

Au-delà des chiffres et des performances des différents participants, la compétition met en lumière des parcours de vie inspirants. Quelques exemples. Le doyen américain Richard Burgess, 76 ans, côtoie le benjamin australien Brayden McKenzie, 18 ans, rescapé d’un grave accident de vélo qu’il a surmonté avec son père pour se qualifier. A noter aussi le Britannique Luke Ambler, fondateur d’une importante association de soutien en santé mentale, ou encore le Néo-Zélandais Aaron Fleming, qui a défié un lourd handicap pulmonaire et illustre la devise de l’épreuve : Anything is Possible.

Le défi sportif d’IRONMAN se place, il est vrai, à la hauteur des histoires humaines : 3,8 km de natation dans la Baie des Anges, 180 km de vélo dans l’arrière-pays niçois avec 2.400 m de dénivelé et des descentes techniques. Tout cela avant un marathon de 42,2 km le long de la Promenade des Anglais. Du début à la fin, un décor spectaculaire qui offre aux athlètes et aux spectateurs une expérience unique.

La course, dont le départ sera donné à 7h05, devrait couronner son vainqueur aux alentours de 15h00. Les Français Sam Laidlow, champion du monde 2023, et Léon Chevalier, leader de l'IRONMAN pro Series, figurent parmi les favoris. Les fans du monde entier pourront suivre l’événement en direct dès 5h15 (CEST) sur de nombreuses plateformes, notamment L’Équipe en France, YouTube et DAZN. Nice, avec ses 1 500 bénévoles mobilisés, confirmera demain son statut de haut lieu du sport international.