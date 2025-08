Ironman de Nice : répétition générale avant le championnat du monde en septembre

L’Ironman de Nice, qui se jouera dimanche 25 juin en baie des Anges pour la natation, dans l’arrière pays pour le vélo et sur la Prom pour le marathon, ce sera cette année en quelque sorte une répétition générale avant la grande épreuve de septembre : les championnats du monde de cette compétition mythique qui se dérouleront aussi pour la première fois à Nice, le 10 septembre prochain. Un événement pour lequel le parcours a été dévoilé aujourd’hui.

Nice, terre qui a vu naître le triathlon long distance en Europe

Pour la première fois dans l'histoire de l'événement, expliquent les organisateurs, “les hommes nageront, pédaleront et courront dans la cité azuréenne le 10 septembre prochain tandis que les femmes continueront à écrire leur histoire dans le berceau historique de l’épreuve, à Hawaï”. Le Championnat du Monde VinFast IRONMAN féminin demeure en effet à Kailua-Kona, où il se déroulera le 14 octobre.

“Nice est la terre qui a vu naître le triathlon longue distance en Europe” poursuivent les organisateurs. “Comme un clin d’œil, la course sera centrée autour de la célèbre "Promenade des Anglais", lieu iconique qui a vu triompher l'élite du triathlon, de Paula Newby-Fraser à Mark Allen. C'est en ce lieu emblématique que les spectateurs se rassembleront pour regarder les athlètes plonger dans la Méditerranée depuis la "Plage des Ponchettes" puis, quelques heures plus tard, franchir la ligne d'arrivée.”

Top départ natation à 6h25, Plage du Centenaire !

En attendant ce nouveau rendez-vous ultra sportif, place ce dimanche à l’Ironman France Nice. Avec un départ dans la Méditerranée pour 3,8 km de natation (Plage du Centenaire à 6h25 pour les pros, puis 6h30 pour les groupes d’âge), puis une boucle en vélo de 180 kilomètres dans l’arrière-pays niçois escarpé et enfin un marathon de 42,195 km à effectuer dans la limite du temps total de 16 heures, c’est une épreuve mythique.

Pour ceux qui veulent suivre le départ toujours impressionnant pour le grand bain, l’aire de transition est accessible par l’Escalier de la Plage du Centenaire, tandis que la sortie du parc est située du côté Est du parc, proche de la plage Opéra. Le parcours vélo consiste en une seule boucle qui débute et se termine sur la Promenade des Anglais. Il traverse 17 communes et villages de l’arrière-pays niçois avec un dénivelé de 1 800 mètres pour un temps maximum de 10h45 à partir du début de la course. Dernière épreuve de la compétition, le marathon (42,195 km) comporte une boucle de 10,550 kilomètres à effectuer quatre fois sur la mythique Promenade des Anglais, longeant la Baie des Anges.

Attention à la circulation !

Plus de 80.000 spectateurs sont attendus ce dimanche. Autant dire qu’un sérieux dispositif de circulation sera mis en place dimanche avec incitation à emprunter les transports en commun et à éviter de se rendre en véhicule dans la zone de la Promenade des Anglais/Vieux Nice. Privilégiez le stationnement dans les différents parkings-relais Parcazur, stratégiquement situés aux abords de la zone. Compte tenu de l’importance de cet évènement, il est recommandé de suivre le dispositif de signalisation et d'information mis en place pour cette date soulignent les autorités.