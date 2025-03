Isabelle Galy (Cluster IA) au Gitex Dubaï : “J’étais bluffée”

“J’étais bluffée ! Autant que ma première fois au CES Vegas !”. C’est la première impression que retient Isabelle Galy, ex-présidente de la MIA de Sophia et actuelle responsable de la mission OTESIA qui s’est rendue au Gitex Dubaï en tant que vice-présidente du Cluster IA (et passionnée d’Intelligence Artificielle). Elle raconte son expérience sur LinkedIn. Le regard qu’elle porte sur ce salon, et sur la façon dont d’autres régions du monde s’engagent à fond dans le monde de l’IA est intéressant. (Photo DR : Isabelle Galy au Gitex Dubaï).

Ce qui l’a étonnée ? D’abord la taille du salon : plus de 250.000 m2, plus de 187.000 visiteurs avec 170 nationalités représentées, 1.800 speakers, 6.000 exposants dont 2.000 startups. “J’ai rencontré un nombre incroyable de pakistanais, indiens et russes, ces derniers avaient un pavillon dédié dans le hall de la cybersécurité (si, si). L’Allemagne, et plusieurs pays d’Europe de l’Est avaient aussi des pavillons”. Quant à la France, elle y était avec Orange notamment mais plus discrètement.

Isabelle Galy a été également impressionnée par le hall des solutions gouvernementales émiraties; Il “était incroyable, des avatars policiers pour faciliter les interactions avec les citoyens, des véhicules de patrouille autonomes, un parcours entièrement automatisé pour la douane à l’aéroport, des solutions pour smart-cities sur écran géant.”

D’autre part, “l’IA était partout et dans tout, et on ne parlait que de ça. Tandis qu’un hall entier était dédié aux solutions durables, abordant des thèmes comme l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. “

Dans ce qui l’a impressionné également, le stand Huawei. La société chinoise “présentait sur un immense stand toute la palette de ses solutions intelligentes et nous a ébloui dans un décor à la MadMax avec des véhicules volants, des robots orchestre, des robots barista et robots humanoïdes”. Et d’ajouter : “Il y avait d’ailleurs des robots partout dans le salon. Furhat Robotics proposait un robot humanoïde à 15.000 $. Tout cela devient très abordable.” De quoi inciter la French Tech à ouvrir un pavillon français l'année prochaine.