ISART Digital : un concours de créativité sur le thème de l’Océan

ISART Digital, l’école internationale d’enseignement supérieur d’animation 3D-VFX et de jeu vidéo dont l’un des campus est à Nice, organise un jeu concours en ligne annuel “ISART Creative Challenge” dans le but de mettre à l’honneur les talents créatifs des lycéennes et lycéens. La participation est gratuite, individuelle et consiste à créer un dessin, une illustration ou un jeu vidéo sur le thème de la Protection de l’océan. De nombreux cadeaux sont à remporter par les lauréats tels que des consoles PlayStation 5, Nintendo Switch, des stages d’été, des visites des coulisses de l’Aquarium tropical de la Porte Dorée, des escapades en mer avec Yann Delplace, marin engagé ou encore des baptêmes de plongée sous-marine offerts par la métropole Niçoise…

Pour l’édition 2025, l’école a choisi en effet de rendre hommage à deux initiatives écologiques : “L’année de la mer” prévue de septembre 2024 à septembre 2025 ; la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC-3) qui se tiendra à Nice en France en juin 2025. Le sujet central de l’œuvre doit être en lien avec l’océan (biotope, faune, flore, activité...) et mettre en avant un problème majeur actuel (pollution, surexploitation, réchauffement) ou apporter une vision positive à travers des solutions à mettre en œuvre. Les oeuvres peuvent être envoyées jusqu’au 28 février 2025 midi. Annonce des résultats sur les réseaux sociaux et publication sur le site internet de l’école le 2 avril 2025.