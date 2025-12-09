ISCOM Nice : un quiz intergénérationnel sur les réseaux sociaux

Une animation inédite et unique : c’est ce qu'organise l’ISCOM Nice à l’occasion de la Journée Portes ouvertes de son campus de Nice (57 Avenue Simone Veil), samedi 13 décembre de 10h à 13h. Il s’agit d’un quiz parent / élève sur les réseaux sociaux baptisé #GENZvsGENP (la GenZ face à la génération parents) pour tester en direct les connaissances de chacun sur TikTok, Instagram ou encore les codes de la culture digitale. “En une vingtaine de minutes, la “battle” révèle, souvent avec humour, à quel point les usages numériques évoluent vite, créant un moment de complicité entre générations” explique l’ISCOM pour qui ce quiz offre un exemple concret de la manière dont elle forme aujourd’hui les communicants à décrypter, anticiper et maîtriser les nouvelles pratiques digitales. Quizz entre 11h et 11h30.