Le marché des professionnels du jazz met en lumière les talents émergents au Palais des Congrès Antipolis de Juan-les-Pins.

L'Office du Tourisme et des Congrès d'Antibes annonce la 9e édition de Jammin'Juan, marché des professionnels du jazz, les 29 et 30 octobre au Palais des Congrès Antipolis de Juan-les-Pins. Chaque jour, six showcases de jeunes artistes venus de toute l'Europe se succéderont à partir de 14h, suivis en soirée d'un concert à 21h (Setenta le jeudi, Ink le vendredi) puis d'une rencontre professionnelle. Un spectacle jeune public autour du Rajasthan sera également proposé à la Médiathèque Albert Camus le 30 octobre.

Tarifs grand public de 12 à 28 € selon les formules, tarifs professionnels de 55 à 100 €.