Plus de 26 000 spectateurs et une hausse de 10 % des ventes pour ce rendez-vous estival de la Pinède Gould qui s'est clôturé dimanche soir.

La 65e édition de Jazz à Juan s'est refermée dimanche 19 juillet après neuf soirées de concerts, réunissant plus de 26 000 spectateurs pour un taux de fréquentation payante de 94 %. Portée par une programmation mêlant têtes d'affiche internationales (Seal, Tom Jones, Marcus Miller en tête des fréquentations) et nouvelles voix de la scène jazz, cette édition anniversaire enregistre une progression de plus de 10 % des ventes par rapport à 2025. Le festival a par ailleurs innové avec deux concerts éco-responsables sur le plateau de la Garoupe et un nouvel espace restauration à la Pinède Gould.

Au-delà de la grande scène, le OFF du festival a confirmé sa vitalité, entre Jammin'Summer Sessions à guichets fermés et matinales de la Médiathèque. Jazz à Juan a également poursuivi ses engagements environnementaux et sociétaux, associant six associations tout au long de l'événement. Rendez-vous est donné les 29 et 30 octobre pour la 9e édition de Jammin'Juan, avant la 66e édition du festival en 2027.