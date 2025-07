Jazz à Juan : plus de 30.000 spectateurs pour la 64ème édition

Un premier bilan pour la 64ème édition de Jazz à Juan qui s’est tenue dans la pinède du 10 au 20 juillet : les organisateurs ont comptabilisé près de 30 000 spectateurs et une fréquentation payante qui augmente de 11% en se basant sur la moyenne de ventes par soirée (alors que 2024 était déjà un record). Pendant le festival, quasiment 14% des ventes totales auront été réalisées (un chiffre habituellement autour de 10%) ont-ils également noté. Autre donnée : le TOP 3 des ventes. Il revient à Ben Harper, Ibrahim Maalouf et Jamie Cullum, sans oublier le succès de la série de concerts gratuits de Jammin’summer Session, qui continue à Antibes et à Juan-les-Pins jusqu’au 14 août.

Rendez-vous maintenant pour la 65ème édition. Elle aura lieu du 9 au 19 juillet 2026.