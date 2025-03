Jazz à Juan dévoile la programmation de sa 64ème édition

On connaît le programme du prochain Festival de Jazz à Juan. La programmation de la 64ème édition du 10 au 20 juillet, présentée mercredi au Palais des congrès d’Antibes-Juan, mêle les genres et les générations et joue d’un savant mélange entre tradition et modernité. Quelques géants du jazz sont ainsi attendus comme le pianiste Herbie Hancock, pionnier du jazz fusion (samedi 19 juillet), le chanteur californien Grégory Porter (le 16 juillet), ou encore Dianne Reeves (11 juillet), Ayo et Ben Harper (12 juillet), Robert Plant, un des leaders de Led Zeppelin, avec son groupe Saving Grace (15 juillet), le trompettiste français Ibrahim Maalouf (17 juillet).

Mais la chance sera donnée aussi à des nouveaux talents. Pour l’exemple sont avancés les noms du trio Emile Londonien, la French Jazz Touch (10 juillet) ou de la harpiste Sophye Soliveau qui mélange jazz, house et RnB et revisite la soul (19 juillet). Toute une programmation qui est désormais disponible sur le site du Festival de jazz de Juan.