JCE Menton : Gwénaëlle Lebreton élue au conseil national JCEF

Photo Andreia de Freitas Alves :Gwenaelle Lebreton lors du congrès national.

Lors du 72e Congrès national de la Jeune Chambre Économique Française (JCEF), organisé du 29 octobre au 1er novembre à Laval, la liste "Colibri : notre part pour la paix", conduite par Audrey Brullon (JCE de Nantes Métropole Sud Loire), a été élue pour diriger le mouvement en 2027. Gwénaëlle Lebreton, adhérente de la JCE de Menton - Roquebrune-Cap-Martin, y occupera le poste de trésorière nationale déléguée au juridique. Une fierté pour l’association locale, d’autant que la Mentonnaise présidait déjà en 2026 la Fédération régionale des JCE de Provence-Alpes-Côte d’Azur. "Après dix années d’engagement, rejoindre l’équipe Colibri, c’est pour moi choisir de faire ma part, de transmettre à mon tour et de mettre mon expérience au service du collectif", explique-t-elle.

Adhérente depuis avril 2016, Gwénaëlle Lebreton a mené plusieurs projets sur le territoire et occupé différents postes au sein du bureau local, dont la présidence en 2023 et 2024. Attirée par l’international, elle a aussi été chargée de mission nationale en 2022, pour l’opération Solidarité Ukraine, et en 2025, pour le Marketing tricolore. "La Jeune Chambre Économique m’offre un véritable espace de développement et d’expérimentation", souligne-t-elle, saluant une expérience qui lui a permis d’apprendre à fédérer et à animer une équipe.