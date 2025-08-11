Jean-Charles Pitt, nouveau Directeur du Casino Barrière Le Croisette Cannes

Jean-Charles Pitt est depuis le 1er juillet le nouveau Directeur Responsable du Casino Barrière Cannes Le Croisette, établissement adossé au Palais des Festivals. Fort de son expérience unique du secteur des casinos en France, il a pour priorité d'accélérer le développement de ce casino cannois en capitalisant sur des espaces de jeux rénovés, sur le Chérie Cherry, le nouveau concept Barrière de bar à cocktails festif au cœur des machines à sous, et sur une saison estivale animée. (Photo DR : Jean-Charles Pitt).

Sa carrière dans l’univers des casinos a débuté en 1988, au moment charnière de l’introduction des machines à sous en France. Après 17 années d’expérience au sein du groupe Cogit puis d’Accor Casinos, il intègre le Groupe Barrière en 2005. Il y dirige des établissements parmi les plus prestigieux du Groupe : DG du Casino Barrière Le Ruhl Nice de 2005 à 2012 puis du Casino Barrière Deauville de 2012 à 2016, Directeur des Opérations Sud et DG des Casino Barrière Cassis puis Casino Barrière Carry-Le-Rouet entre 2016 et 2021, DG du Casino Barrière Enghien-les-Bains de 2022 à fin avril 2025

Son retour sur la Côte d'Azur coïncide avec un moment clé du développement du Casino Le Croisette Cannes. En janvier dernier, le groupe Barrière avait ainsi annoncé le démarrage d’un important chantier de rénovation. D’un montant total de près de 3 millions d’euros, ce chantier s’est achevé fin juin. Durant l’hiver et le printemps, sans jamais fermer ses portes, le principal casino cannois s’est engagé ainsi dans une métamorphose importante afin de repenser son parcours client, pour plus de fluidité et de confort. Le hall d'entrée s’est transformé pour créer une ambiance élégante; tandis que des nouveautés sont venues enrichir l’offre de jeu (1 nouvelle table de poker, 12 postes de blackjack électronique, 16 postes de roulette anglaise électronique et 18 machines à sous). Jean-Charles Pitt aura parmi ses principales priorités, la pérennisation de croissance du chiffre d'affaires et la conquête de parts de marché locales.