Jean d’Haussonville, nouvel ambassadeur de France à Monaco

Un nouvel ambassadeur de France à Monaco. Nommé le 14 juillet dernier, Jean d’Haussonville a remis hier, mardi, ses Lettres de créance au Prince Albert II et succède à Laurent Stéfanini. Diplômé de l'Institut d'études politiques et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (promotion "René Char",1995), Jean d’Haussonville a été directeur général du domaine national de Chambord de 2010 jusqu’au début 2023. Auparavant, il a été premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l’OTAN à Bruxelles (1997-2001) puis conseiller auprès du ministre de la Culture et de la Communication de 2004 à 2007. Il est officier de l'Ordre National du Mérite, chevalier de la Légion d'Honneur et officier des Arts et des Lettres.